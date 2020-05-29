Düzce'de ot biçerken rastladı! Göktaşı olduğunu iddia edip 'Bulduğumda sıcaktı' dedi

27 Mayıs Çarşamba günü Türkiye gündemi, 'Göktaşı mı düştü?' sorusuyla çalkalanmıştı. Bugün Gümüşova ilçesi Yongalık Köyü’ndeki bahçesinde ot biçen Yalçın Çavuş, toprağa yarısına kadar gömülmüş kömüre benzeyen bir taş buldu. Daha önce aynı taştan görmediğini söyleyen Çavuş, internetten göktaşları ile ilgili olarak araştırma yaptı. Yalçın Çavuş, bulduğu taşın internette yaptığı araştırmalara göre göktaşı olduğunu savundu.