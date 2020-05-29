Düzce'de ot biçerken rastladı! Göktaşı olduğunu iddia edip 'Bulduğumda sıcaktı' dedi
DÜZCE'de Yalçın Çavuş, ot biçerken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti. Taşı bulduğu yerin oyuk ve sıcak olduğunu belirten Çavuş, bulduğu cismin incelenmesini istiyor.
27 Mayıs Çarşamba günü Türkiye gündemi, 'Göktaşı mı düştü?' sorusuyla çalkalanmıştı. Bugün Gümüşova ilçesi Yongalık Köyü’ndeki bahçesinde ot biçen Yalçın Çavuş, toprağa yarısına kadar gömülmüş kömüre benzeyen bir taş buldu. Daha önce aynı taştan görmediğini söyleyen Çavuş, internetten göktaşları ile ilgili olarak araştırma yaptı. Yalçın Çavuş, bulduğu taşın internette yaptığı araştırmalara göre göktaşı olduğunu savundu.
Taşın incelenmesini isteyen Yalçın Çavuş şöyle konuştu: “Taşı ot biçerken buldum. Düştüğü yeri oymuştu sıcaktı. Soğumasını bekledim.
Daha sonra alt bölgesi çamur olmuştu yıkadım. Daha önce böyle bir taş görmediğim için internete baktım. Tükenmez kalemle üzerine yazılmaması gerektiğini söylüyor.
Mermere yazıldığında kahverengi olması gerektiğini söylüyor.