Düzce'de hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor: 1 yılda üretim yüzde 50 arttı
DÜZCE'de yaşayan Selçuk Eroğlu hobi olarak evinin bahçesinde başladığı üretimde şimdi siparişlere yetişemez duruma geldi.
Düzce merkeze bağlı Darıcı Mahallesi’nde ikamet eden Selçuk Eroğlu, hobi olarak başladığı kivi yetiştiriciliğini mesleğe çevirmeyi düşünüyor. Şimdiden birçok kişinin kendisinden kivi fidesi istediğini belirten Eroğlu, fındığın yanı sıra Düzce’nin kivi ile adının duyulmasını istediğini belirtti.
Geçen seneye oranla verimin yüzde 50 arttığını belirten üretici Eroğlu, “Hobi olarak kivi yetiştirmeye başladım. Kivilerimizin verimi güzel. Bakım tabii ki de istiyor. 3 senedir hasat yapıyoruz. Bu sene güzel verim aldık. Geçen sene 50 kiloya yakın ürün toplamıştık. Bu sene budadık, hayvan gübresi verdik. Böylelikle verim yükselmeye başladı. Burada aslında üzüm bağı vardı. " diye konuştu.
7 meyvenin veremediği vitamini verir: Sözlerinin devamında Eroğlu "Hobi olarak başladığımız için çok özenmemiştik başlarda. Ama şu anda verim güzel oldu talep de çok güzel. Siparişler geliyor. Siparişler çok olduğu için ağaçları çoğaltmayı da düşünüyoruz. Hobi olarak değil de belki meslek olarak da yapabiliriz kivi yetiştiriciliğini. Bir de kivinin şöyle bir özelliği vardır; 7 meyvenin veremediği vitamini verir. Kivi ayrı bir vitamin kaynağı” dedi.
Fındığa alternatif olacak: Düzce’nin en önemli gelir kaynağı olan fındığa alternatif olacağını ifade eden Eroğlu, şimdiden birçok kişinin kendisinden kivi fidesi istediğini söyledi. Düzce’nin adı neden kiviyle duyulmasın diyen üretici Eroğlu son olarak şöyle konuştu: “Şu an da benden gören insanlar komşularımız olsun, duyanlar olsun benden fide istiyorlar. Kivi tüketiminin artık daha fazla olacağını düşünüyorum bu çevrede." şeklinde konuştu.