Düzce'de hobi olarak başladı siparişlere yetişemiyor: 1 yılda üretim yüzde 50 arttı

7 meyvenin veremediği vitamini verir: Sözlerinin devamında Eroğlu "Hobi olarak başladığımız için çok özenmemiştik başlarda. Ama şu anda verim güzel oldu talep de çok güzel. Siparişler geliyor. Siparişler çok olduğu için ağaçları çoğaltmayı da düşünüyoruz. Hobi olarak değil de belki meslek olarak da yapabiliriz kivi yetiştiriciliğini. Bir de kivinin şöyle bir özelliği vardır; 7 meyvenin veremediği vitamini verir. Kivi ayrı bir vitamin kaynağı” dedi.