BIST 8.938
DOLAR 31,65
EURO 34,38
ALTIN 2.159,64

Düzce'de çöp konteynırında bulunan etinden sıyrılmış kemiklerin sırrı çözüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Düzce'de çöp konteynırında bulunan etinden sıyrılmış kemiklerin sırrı çözüldü

Düzce’de çöp konteynerında bulunan eti sıyrılmış kemiklerin ata ait olduğu belirlendi. Düzce Valisi Selçuk Aslan, kemikleri atan şahsın yakalandığını ve yeme içme sektöründe işyeri olduğunu belirlediklerini söyledi.

Düzce'de çöp konteynırında bulunan etinden sıyrılmış kemiklerin sırrı çözüldü

Düzce’de meydana gelen olayda Yeni sanayi sitesinde bulunan çöp konteynerında tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlenen etlerinden sıyrılmış kemikler bulunmuştu. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri ile Tarım Orman Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri yaptıkları çalışmada kemiklerin ata ait olduğunu belirlemişti. 

16
Düzce'de çöp konteynırında bulunan etinden sıyrılmış kemiklerin sırrı çözüldü

Araştırmayı derinleştiren ekipler, kemikleri gece saatlerinde bir şahsın bıraktığını belirlediler. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şahsı, yakaladı. 

26
Düzce'de çöp konteynırında bulunan etinden sıyrılmış kemiklerin sırrı çözüldü

Emniyette ifadesi alınan şahsın yeme içme sektöründe işyerinin olduğunu tespit etti. Ekipler şahsın atı nerede kestiğini ve kendi işyerinde mi kullandığını yoksa satışını mı yaptığını belirlemeye çalışıyor.

36
Düzce'de çöp konteynırında bulunan etinden sıyrılmış kemiklerin sırrı çözüldü

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Jandarma Komutanı Alb. Murat Kılıç basın toplantısı düzenledi. 

46