Düzce'de çobanlık yıllarındaki hayali gerçek oldu kurduğu otel manzarasıyla büyülüyor

"O zamanlar hayalimizdi"

Tahsin Altun, "Ben zaten Gölormanı köyündenim. Burada biz çobanlık yaparak büyüdük. Fındık tarlalarında hayvan otlatıyorduk. O zamanlardan beri turizme yönelik neler yapabilirim diye hayaller kuruyordum. Panoramik görüntüsü müthiş bir yer. O zamanlar hayalimizdi. Allah nasip etti, 2016 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile sözleşme imzaladık. 13 Aralık 2019 tarihinde turizm işletme belgesini alarak faaliyete başladık" dedi.