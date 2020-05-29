Düzce'de çobanlık yıllarındaki hayali gerçek oldu kurduğu otel manzarasıyla büyülüyor
DÜZCE'de Tahsin Altun'un çocukluk yıllarında çobanlık yaparken kurduğu hayali gerçek oldu. Altun tarafından 6 milyon liraya mal olduğu söylenen otel, hem turizme katkı sağlıyor hem de manzarasıyla görenleri büyülüyor.
Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde oturan Tahsin Altun, çocukluk yıllarında Toptepe mevkisinde çobanlık yaparken, Düzce ve çevresini 360 derece görebilen bu alana tesis yapma hayalleri kurdu. Bir bankada müfettişlik yaptıktan sonra köyüne geri dönerek besicilik yapmaya başlayan Altun, 2016 yılında Toptepe mevkisine çocukluk hayali olan otelin yapımına başladı. Geçen yıl tamamlanan otel, aralık ayında faaliyete geçti. Otelin yapımı sırasında ağaçlara da zarar verilmedi. Duvarlar ağaçların konumuna göre örüldü.
"O zamanlar hayalimizdi"
Tahsin Altun, "Ben zaten Gölormanı köyündenim. Burada biz çobanlık yaparak büyüdük. Fındık tarlalarında hayvan otlatıyorduk. O zamanlardan beri turizme yönelik neler yapabilirim diye hayaller kuruyordum. Panoramik görüntüsü müthiş bir yer. O zamanlar hayalimizdi. Allah nasip etti, 2016 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile sözleşme imzaladık. 13 Aralık 2019 tarihinde turizm işletme belgesini alarak faaliyete başladık" dedi.
Tesis hakkında bilgiler veren Altun şöyle konuştu: "İnsanlar buraya gelince öncelikle doğayı bulacak, doğal güzellikleri bulacak.
Burası 26 odalı butik bir otel. Kafeterya ve restoranımız var. Burada servis yaptığımız ürünlerin yüzde 70’ini kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Doğada bulduğumuz mantar, kaldirik otları gibi yöresel tatları sunuyoruz.