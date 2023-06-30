Düzce'de can pazarı! Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 4 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var!
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında yaralanan 12 kişi tedavi altına alındı.
Otoyolun Ankara istikameti Gümüşova-Elmalık mevkisinde yolcu otobüsü ile 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 41 AFR 430 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 UT 9377 plakalı otomobile ve İstanbul’dan Ağrı’ya yolcu taşıyan 34 VSG 04 plakalı Mercedes marka otobüs kazaya karıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi sıkışırken, bölgeye çağrılan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan vatandaşları bulunduğu yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.