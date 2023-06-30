Düzce'de can pazarı! Anadolu Otoyolu'nda katliam gibi kaza: 4 araç birbirine girdi çok sayıda yaralı var!

Edinilen bilgilere göre, İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 41 AFR 430 plakalı Fiat marka otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan 34 UT 9377 plakalı otomobile ve İstanbul’dan Ağrı’ya yolcu taşıyan 34 VSG 04 plakalı Mercedes marka otobüs kazaya karıştı.