Düzce'de bu karışım patladı gitti faydasını duyanlar kuyruğa girdi
Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklığı güçlendirme çabalarının başkahramanı zerdeçal, hem lezzetli hem de birleştiği malzemeler ile altın süte dönüştü. Sadece bir bardağında sayısız şifanın olduğu altın süt, bağışıklığı güçlendirmesi sonrası Düzce'de vatandaşlar aktara akın etti.
Kış aylarının kendini hissettirmeye başlaması ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlar vücut direncini güçlendirecek şekilde beslenmeye çalışıyor. Vatandaşlar bunu yaparken, doğanın en iyi savaşçılarını mutfağın baş tacı yapmaya özen gösteriyor. Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve ana vatanı Güney Asya olan Zerdeçal, Hint safranı olarak da biliniyor.
Son zamanlarda ise bağışıklığı güçlendirici etkilerinin konuşulduğu bu baharat, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde geleneksel tıp tedavilerinde de kullanılıyor. Zerdeçal ile birlikte Zencefil, anason, tarçın, karabiber ve Hindistan Cevizi yağı süt ile karıştırılıp bağışıklığın güçlenmesine sebep oluyor.
Pandemi döneminin favori karışımı oldu: Altın süt olarak tabir edilen karışım soğuk kış günlerinde lezzetli bir içecekle içinizi ısıtırken, bağışıklığı da güçlendiriyor. Pandemi döneminin favori karışımlarından biri olan 'Altın Sütün' faydalarını duyan vatandaşlara ise, Düzce’de Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan aktara akın etti.
Sadece bir bardağında sayısız şifa var: Altın sütün faydalarını öğrenen vatandaşlar karışımdan almak için sıraya girdi. Altın sütün faydalarını anlatan Aktar Furkan Zenci, şunları söyledi: