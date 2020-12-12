Düzce'de bu karışım patladı gitti faydasını duyanlar kuyruğa girdi

Kış aylarının kendini hissettirmeye başlaması ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle vatandaşlar vücut direncini güçlendirecek şekilde beslenmeye çalışıyor. Vatandaşlar bunu yaparken, doğanın en iyi savaşçılarını mutfağın baş tacı yapmaya özen gösteriyor. Zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlayarak kansere karşı kalkan oluşturmasıyla bilinen ve ana vatanı Güney Asya olan Zerdeçal, Hint safranı olarak da biliniyor.