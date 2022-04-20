Düzce'de bağırış seslerini duyunca koştu! Görünce dünyası başına yıkıldı: Beceremedim
DÜZCE’de meydana gelen yangında 87 yaşındaki yaşlı adamın ardiye olarak kullandığı kısım alev alev yanarak çöktü.
Olay, Düzce’nin Bahçeköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 87 yaşındaki Kadir Çelik’e ait evin ardiye kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bu esnada ev sahibi Kadir Çelik’te hayvanların bağırış seslerine yangını fark ederek, ardiye içerisinde bulunan eşyalarını kurtarmak için harekete geçti.
Evden çıplak ayaklarla çıkıp alevlerin içerisinden eşyalarını kurtarmak isteyen 87 yaşındaki yaşlı adam ürünleri kurtaramadı.
Alev alev yanan ardiyeyi çaresiz bakışlarla izlerken, itfaiye ekipleri tamamen çökerek kullanılamaz hale gelen yapıdaki yangını söndürdü.