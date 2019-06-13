Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı

DÜZCE’de aniden yola çıkan çocuğa vinç çarptı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı - Sayfa 1

DÜZCE’de annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı - Sayfa 2

Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

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Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı - Sayfa 3

Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı.

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Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı - Sayfa 4

Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız yaralandı.

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