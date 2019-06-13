Düzce'de annesinin elini bırakan küçük kıza vinç çarptı
Demirören Haber Ajansı
DÜZCE’de aniden yola çıkan çocuğa vinç çarptı. Çocuk hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
DÜZCE’de annesinin elini bırakarak karşıya geçmek için koşan 7 yaşındaki Gizem Su Karaca'ya vinç çarptı. Küçük kız yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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Kaza öğleden sonra Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.
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Gizem Su Karaca kaldırımda annesiyle yürürken aniden annesinin elini bırakarak yolun karşısına geçmek isterken Metin Karadere idaresindeki 81 FP 544 plakalı vinç çarptı.
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Çarpmanın etkisi ile yerde sürüklenen küçük kız yaralandı.
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