Düzce'de acı kaza! Çarptığı kişiyi öylece bırakıp kaçtı

Bu esnada aynı istikamette giden ve plakası öğrenilemeyen bir tır araca ve şahsa çarpıp olay yerinden kaçtı. Arıza gidermeye çalışan Turgay Cem olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.