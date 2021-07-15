Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...
DÜZCE'de 17 yaşındaki genç kıza tecavüz girişiminde bulunuldu. Yabancı uyruklu sapık, adım adım takip ettiği genç kıza tenhada kabusu yaşattı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A. (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı.
İstediğini alamayınca! Genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı.
Oyun oynadı!
Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi.
Kardeşi denk geldi: Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Arabasıyla olay yerine gelen baba Metin A., kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi.