BIST 1.367
DOLAR 8,56
EURO 10,14
ALTIN 502,63

Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

İhlas Haber Ajansı
Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

DÜZCE'de 17 yaşındaki genç kıza tecavüz girişiminde bulunuldu. Yabancı uyruklu sapık, adım adım takip ettiği genç kıza tenhada kabusu yaşattı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A. (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı.

19
Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

İstediğini alamayınca! Genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı. Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı.

29
Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

 Oyun oynadı!
Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi.

39
Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

Kardeşi denk geldi: Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi. Arabasıyla olay yerine gelen baba Metin A., kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi.

49