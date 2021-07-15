Düzce'de 17 yaşındaki kıza tecavüz girişimi! Adım adım takip etti istediğini alamayınca...

Olay, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A. (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı.