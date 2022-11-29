Düzce depremi ile ilgili korkunç gerçek! Düzce merkez ile Gölyaka birbirinden 20 santimetre uzaklaştı
DÜZCE'de meydana gelen ve İstanbul ile Ankara başta olmak üzere pek çok ilde hissedilen 5.9 şiddetindeki depremle ilgili korkutan gerçeği uydular tespit etti. Deprem Düzce merkezi ile Gölyaka'yı 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştırdı. Düzce merkez ile Gölyaka arasındaki bölümlerde 4 santimetreye kadar yükselme oldu.
Düzce'de 23 Kasım 2022 günü meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem sonrası Düzce merkezi ile depremin merkez üssü Gölyaka'nın 20 santimetre kadar birbirinden uzaklaştığı ortaya çıktı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü'nün SAR uydu görüntüleriyle ortaya çıkardığı gerçekte Düzce merkez ile Gölyaka arasındaki bölümde 4 santimetreye kadar yükselme olduğu net bir şekilde verilerle ortaya konuldu.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Uzay Teknolojileri ve Konumsal Analiz Laboratuvarı üyeleri, geçen 23 Kasım günü Düzce'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrası SAR uydu görüntüleri aracılığıyla yüzeydeki hareketlenmeleri inceledi. Yapılan değerlendirmeler sonucu Düzce merkezi ile Gölyaka'nın kuzey ve güney yönlü 10 santimetre kadar birbirinden uzaklaştığı tespit edildi.
Uzaktan algılama tekniğiyle yapılan çalışmada yatay ve düşey hareketlerin net bir şekilde ortaya çıkartıldığını anlatan ZBEÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağlar Bayık, depremi meydana getiren fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'ndan bağımsız bir fay olduğunu tespit etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın sağ yanal atımlı bir fay olmasına karşılık Düzce'deki depremi meydana getiren fayın ise sola yanal atımlı bir fay olarak etkisini gösterdiğinin altını çizen Bayık, Düzce merkez ile Gölyaka arasındaki bölümlerde de 4-6 santimetreye kadar yükselme olduğuna dikkat çekti.
Doç. Dr. Çağlar Bayık, şöyle devam etti: "Günümüzde depremin etkilerini hızlı ve etkin bir şekilde belirleyebilmek oldukça önem kazandı. Bu bilgiye ulaşabilmenin en kolay ve en hızlı yollarından biri de uzaktan algılama dediğimiz tekniktir. Biz de bu çalışmamızda uzaktan algılama tekniğinin önemli bir parçası olan SAR uydu görüntülerini kullanarak Düzce'de meydana gelen deprem hakkında yer değiştirmeleri belirlemiş bulunuyoruz. Yaptığımız çalışmalara göre iki adet çerçeve kullandık. Bu çerçeveler sonucunda da yatay ve düşey hareketleri net olarak belirleyebildik. Mevcut belirlediğimiz değerler 7.5 santimetre ile 9 santimetre arasında değişmektedir."