Düzce beşik gibi sallanıyor! Çadırkentler kuruldu Düzceliler yıllar sonra çadırda sabahladı
DÜZCE dün gece yarısı 5.9 şiddetinde depremle sarsıldı. Ardından da en büyüğü 4.3 şiddetinde olmak üzere2120 artçı sarsıntı gerçekleşti. Düzceliler korkudan eve giremezken AFAD ve mehmetçik onlar için çadır kentler kurdu. Kimi Düzceliler, yıllar sonra çadırda sabahladı...
Dün gece 5.9'luk depremle sarsılan Düzce'de depremin üzerinden 24 saat geçti ancak hayat hala normale dönmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5,9 büyüklüğündeki depremden sonra 212 artçı sarsıntının meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntılar devam ettiği için evlerine girmeye korkan vatandalar için çadırlar kuruldu, binlerce Düzceli geceyi çadırlarda geçirdi.
Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 93 kişi yaralandı, yaralılardan 14'ünün tedavisi hastanelerde sürüyor.
Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar gece evlerine giremedi.
Gece evlerine giremeyen vatandaşlar için AFAD Lojistik deposundan bölgeye 10 bin battaniye, 20 adet 112 metrekare genel maksat çadırı ve 489 adet 16 metrekare aile yaşam çadırı, 480 yatak, 480 yastık-çarşaf seti ve bin 200 ısıtıcı sevk edildi.