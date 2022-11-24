Düzce beşik gibi sallanıyor! Çadırkentler kuruldu Düzceliler yıllar sonra çadırda sabahladı

Düzce beşik gibi sallanmaya devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, depremin ardından bölgede en büyüğü 4,3 olmak üzere toplam 212 artçı sarsıntı meydana geldi. Artçı depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar gece evlerine giremedi.