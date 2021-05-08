Düz bir karın için yapılması gerekenler 8 adımda düz bir karın!
Kadın erkek fark etmeksizin düz bir karna sahip olmak herkesin hayalidir. Bunun için beslenme alışkanlıklarına daha çok dikkat edilmeli ve düzenli egzersizler aksatılmamalıdır. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, düz bir karın için yapılması gerekenleri anlattı.
Basit şekeri beslenmenizden çıkarın: Yediğimiz birçok besinin içerisinde az da olsa şeker bulunur. Bu sebeple sıfır şeker ile beslenmek kavramı doğru olmamakla birlikte çok da mümkün olabilen bir durum değildir. Şeker glikoz, früktoz, galaktoz gibi monomerler ve bunların bir araya gelmesi ile oluşan yapıdır. Bunlara karbonhidrat adı verilir. Burada önemli olan, karbonhidratı tamamen bırakmak değil, yeterli miktarda ve doğru kaynaklarından almaktır. Çay şekeri, basit şekerli besinler, beyaz un ve ürünleri, pirinç, bal, reçel, pekmez, hazır meyve suları, hazır kek, kurabiye, hamurlu ve şerbetli tatlılar, dondurma, gazlı içecekler, bisküvi ve aroma tozları ile hazırlanan içeceklerden uzak durulmalıdır. Bunların yerine diyet lifi içeren, vitamin ve minerallerden zengin olan tam tahıllı unlar ve ürünleri, meyve ve sebzeler, kurubaklagiller karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için tercih edilmelidir. Bu sayede düz bir karın için temel adımlar atılabilir.
Yatmadan önce yemek yemeyi bırakın: Yatmadan 3 saat öncesinde yemek yemek doğru değildir. Atıştırmalıklar dahil yatmaya yakın saatlerde tüketilmemelidir. Yani su dışında herhangi bir şey yiyip içilmemelidir.
Akşam yemeği hafif mönülerden oluşturun: Alınması gereken enerjinin çoğu sabah, öğle ve varsa gündüz ara öğünleri arasında paylaşılmalıdır. Akşam salata, zeytinyağlı sebze yemekleri, çorba gibi seçenekleri dahil edilerek hem rahat bir uykuya hazırlık yapılır hem de karın bölgesi yağlanmalarına engel olunabilir.
Egzersiz yapın: Karın egzersizleri ile birlikte yürüyüşün de karın kaslarının gelişimde etkili olduğu unutulmamalıdır. Haftada en az 3 kez 40 dakika yürüyüş yapmak hayatınızın bir parçası olmalıdır.