Düz bir karın için yapılması gerekenler 8 adımda düz bir karın!

Basit şekeri beslenmenizden çıkarın: Yediğimiz birçok besinin içerisinde az da olsa şeker bulunur. Bu sebeple sıfır şeker ile beslenmek kavramı doğru olmamakla birlikte çok da mümkün olabilen bir durum değildir. Şeker glikoz, früktoz, galaktoz gibi monomerler ve bunların bir araya gelmesi ile oluşan yapıdır. Bunlara karbonhidrat adı verilir. Burada önemli olan, karbonhidratı tamamen bırakmak değil, yeterli miktarda ve doğru kaynaklarından almaktır. Çay şekeri, basit şekerli besinler, beyaz un ve ürünleri, pirinç, bal, reçel, pekmez, hazır meyve suları, hazır kek, kurabiye, hamurlu ve şerbetli tatlılar, dondurma, gazlı içecekler, bisküvi ve aroma tozları ile hazırlanan içeceklerden uzak durulmalıdır. Bunların yerine diyet lifi içeren, vitamin ve minerallerden zengin olan tam tahıllı unlar ve ürünleri, meyve ve sebzeler, kurubaklagiller karbonhidrat ihtiyacını karşılamak için tercih edilmelidir. Bu sayede düz bir karın için temel adımlar atılabilir.