Duygu Serap Salman Survivor'dan elendi her şeyi itiraf etti
Duygu Serap Salman TV'deki Survivor 2021 yarışmasından elendi. Eteğindeki bütün taşları döktü, itirafları şoke etti.
TV8'in fenomen yarışması Survivor 2021'de yalnızca iki hafta kalabilen Duygu Serap Salman, Survivor'dan elenince herkesi topa tuttu. Yarışma esnasında sivri çıkışlarıyla dikkat çeken Duygu, Survivor 2021'deki favorisinin Dora olduğunu söyleyerek performans olarak orada olmayı daha az hak eden insanlar olduğunu da ekledi.
Gönüllüler takımında yarışan Duygu, takımda birbirlerinin yüzüne gülüp arkalarından konuşulduğu durumların olduğunu söyleyerek şunları anlattı:
"Herkes birbirinin yüzüne gülüp arkasından konuşuyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım. Kötü yorum yaptıkları kişilerle samimi oldular. Hazmedemediğim şey buydu.''
''Yorgan gitti kavga da bitti, artık çok iyi anlaşacaklarını düşünüyorum. Hak eden hak etmeyen diye ayırmayacağım ama son parkurlarda gösterdim performansımı.''
''Benden daha az hak eden kesinlikle var orada. Karakter olarak herkes bir şeyleri hak ediyor ama performans olarak daha iyi olduğumu düşündüğüm insanlar var."