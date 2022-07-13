Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy'a evlilik yolu! Önemli açıklamalar gelmişti
Ekranların iki başarılı oyuncusu Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ilişkilerini gözden uzak yaşamayı tercih ederken, sevenlerinin evlilik konusuyla ilgili merak ettikleri sorular ara ara gündeme geliyor. Basın mensuplarının evlilik sorularına yönelik aylar önce önemli açıklamalar yapan Duygu Sarışın'ın o sözleri tekrar gündeme geldi.
Gözlerden uzak ilişki yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın hakkında çıkan evlilik haberleri, geçtiğimiz aylarda Duygu Sarışın'a sorulmuştu. Kendisinin evlenmek ve anne olmak istediğini fakat Ulusoy'un bu konuda pek istekli olmadığı konusuna açıklık getiren Sarışın, bakın neler söylemişti...
Duygu Sarışın, nikah masasına oturup, anne olmak istediği ancak sevgilisi Çağatay Ulusoy'un evliliğe mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı söylentilerine yanıt vermişti.
Konuyla alakalı açıklama yapan ünlü oyuncu, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen" diyerek, dedikoduları yalanlamıştı.
Geçtiğimiz aylarda Tersane İstanbul'da sergi açan arkadaşını yalnız bırakmayan Sarışın, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmemişti.