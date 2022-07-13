Duygu Sarışın ve Çağatay Ulusoy'a evlilik yolu! Önemli açıklamalar gelmişti

Gözlerden uzak ilişki yaşayan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın hakkında çıkan evlilik haberleri, geçtiğimiz aylarda Duygu Sarışın'a sorulmuştu. Kendisinin evlenmek ve anne olmak istediğini fakat Ulusoy'un bu konuda pek istekli olmadığı konusuna açıklık getiren Sarışın, bakın neler söylemişti...