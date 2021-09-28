Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

Daha önce bir çok kez Kendall Jenner'i taklit eden paylaşımlarda bulunan Duygu Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerine 'yok artık resmen copy-paste olmuş' bu dedirtti. Basketbolcu sevgilisi olan Kendall Jenner'ın giydiği tişört, pantolon ve botları hatta pozları bile Özaslan ile aynı!