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Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

Her yaptığı, her giydiği ve her pozu sosyal medyada gündem olan fenomen Duygu Özaslan, bu kez ayarı kaçırdı takipçilerin diline fena düştü! Her fırsatta model Kendall Jenner'i taklit etmeye çalışan ve aslında özgün olduğunu söylenen Özaslan'ın 'basketbolcu sevgilim var' kombinli pozu olay oldu.

Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

Geçtiğimiz yaz kilolu hallerinin basına sızmasının ardından inat eden ve kısa sürede gayet fit bir vücuda kavuşan internet ünlüsü, fenomen olan Duygu Özaslan'ın instagramdaki son paylaşımı bu kadar olmaz artık dedirtti, yine model Kendall Jenner taklit etti. 

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Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

Uzun süredir basketbolcu Can Maxim Mutaf birlikte olan ve nişan yüzüklerini geçtiğimiz aylarda tanışma yıl dönümlerinde takan Duygu Özaslan yaptıkları ile yine magazin basınını meşgul etmeye devam ediyor. 

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Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

2.1 milyon kişi tarafından takip edilen ve özellikle giydikleri ile dikkat çeken Özaslan'ın son paylaşımı basketbolcu sevgilisinin maçını zilerken oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan bu paylaşım dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. 

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Duygu Özaslan'ın çakma Kendall halleri takipçilerini kızdırdı biraz kendin ol

Daha önce bir çok kez Kendall Jenner'i taklit eden paylaşımlarda bulunan Duygu Özaslan'ın bu paylaşımı takipçilerine 'yok artık resmen copy-paste olmuş'  bu dedirtti. Basketbolcu sevgilisi olan Kendall Jenner'ın giydiği tişört, pantolon ve botları hatta pozları bile  Özaslan ile aynı!

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