Duygu Özaslan'ın babası öldükten 10 gün sonra yaptığı paylaşıma tepki
Duygu Özaslan, 10 gün önce babasını kaybetti. Instagram'da babasının kaybının ardından yaptığı bikinili paylaşımlar ise tepki çekti.
İlk olarak YouTube'da çektiği videolarla fenomen olan ardından Instagram'ı sallayan Duygu Özaslan, geçtiğimiz haftalarda babasını kaybetti. Babasının ölümünün üzerinden 10 gün geçince ise Özaslan hayata döndü.
Basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Duygu Özaslan yeniden Bodrum'a gitti. 10 gün önce kalp kirizi sonucu babasını kaybeden sosyal medya fenomeni, bikinili karelerini Instagram'dan paylaştı.
Özaslan'ın pozlarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ancak fenomene eleştiri dolu yorumlar da geldi.
İşte Duygu Özaslan'a gelen o yorumlardan bazıları:
"Baban vefat etti hala etkileşim peşindesin"