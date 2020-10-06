Duygu Özaslan'dan kilolu olduğu yönündeki iddialara yanıt olay pozlar paylaştı
Duygu Özaslan yaz ayında aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulmuştu. Özaslan, dün akşam verdiğini kiloları kanıtlar nitelikteki fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü YouTuber Duygu Özaslan, Bodrum'da tatil yaparken havuz kenarında bikinili halleriyle aldığı kiloları görüntülenmiş, Özaslan'ın, kendi yayınladığı bikinili pozları ile sosyal medyada paylaşılan görüntüler arasındaki fark gündem olmuştu.
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Duygu Özaslan'ın biribirinden oldukça farklı bikinili pozları çok konuşulmuştu. YouTube kanalından konuyla ilgili bir video yayınlayan Özaslan, 'Blumia Nervoza' hastalığına mücadele ettiğini söylemişti.
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Yaz ayında aldığı kilolardan dolayı günlerce konuşulan fenomen Duygu Özaslan, dün akşam sosyal medya hesabından verdiği kiloları göstermek için mayolu kareler paylaştı.
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Paylaştığı andan itibaren binlerce beğeni alan ve verdiği kilolarla dikkat çeken Özaslan, yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu.
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