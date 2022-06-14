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Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

Sosyal medya fenomeni ve YouTuber Duygu Özaslan, geçtiğimiz aylarda evlilik teklifi aldığı basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile dünya evine girdiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Paris'te evlenen çiftin romantik kareleri çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

Instagram'da iki milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan mutlu bir haber geldi. Ünlü isim, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendiğini duyurdu. Özaslan, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.

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Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

Duygu Özaslan eşi Can Maxim Mutaf'ın alyanslı pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

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Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

Üç gün eğlence yapacaklar

Birkaç gündür yurt dışında olan çiftin evlendiği ortaya çıktı. Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar verdi.

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Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

 Eşiyle pozlarını hesabından paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan fenomen, 

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