Duygu Özaslan ve basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf Paris'te dünya evine girdi!

Instagram'da iki milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'dan mutlu bir haber geldi. Ünlü isim, sevgilisi Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendiğini duyurdu. Özaslan, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu.