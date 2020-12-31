Duygu Özaslan taytlı tulumuyla pozlarını paylaştı herkes o detayı konuştu
Fenomen Duygu Özaslan, sosyal medya Instagram'dan taytlı tulumuyla pozlarını paylaştı. Fotoğraflardaki o detay ise gözlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz yaz bikinili haliyle kameralara yakalanan Duygu Özaslan'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara Photoshop yaptığı ortaya çıkmıştı. Ardından hastalığı nedeniyle kilo aldığını açıklayan Özaslan, hızla kilo vermeye başladı.
Hemen spora başlayan Duygu Özaslan, kilo verdikçe ise üzerinde oynanmamış fotoğraflar paylaşmaya başladı. Zamanla iyi bir fiziğe sahip olan Özaslan, artık epey cesur pozlarını paylaşıyor.
Duygu Özaslan, son olarak tayt tulumuyla ayna karşısında poz verdi. Duygu Özaslan paylaşımının ardından hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.
Genellikle fotoğraflarının photoshoplu olması sebebiyle tepki çeken ünlü isim bu sefer aynasının kirliliğiyle gündeme geldi.