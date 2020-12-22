Duygu Özaslan taytlı pozlarıyla salladı artık fotoğraflarıyla oynamıyor
YouTube fenomenlerinden Duygu Özaslan, Instagram'a yüklediği son fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı.
Yaz aylarında Bodrum'da fark etmeden çekilen bikinili halleriyle çok konuşulan Duygu Özaslan, artık sosyal medyaya yüklediği fotoğraflarına Photoshop yapmaktan vazgeçti. Yeme rahatsızlığı olduğunu iddia eden Özaslan son olarak Instagram'a spor yaptığı esnada çekilmiş fotoğraflarını yükledi.
Sıkı bir diyet ve spor programı olan Duygu Özaslan spor salonundan paylaşımlar yapmaya başladı. Duygu Özaslan son olarak yabancı fenomenlere özendi ve taytlı karelerini paylaşıp kalçalarını sergiledi.
Özaslan, bir takipçisinin, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun" yorumuna, "Artık fotoğraflarımla oynamıyorum. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle gurur duyuyorum" yanıtını vermişti.
Duygu Özarslan'ın taytlı pozlarına takipçilerinden yorum yağdı.