Duygu Özaslan taytlı pozlarıyla salladı artık fotoğraflarıyla oynamıyor

Özaslan, bir takipçisinin, "Bulimia'dan yakınan biri olarak, yarattığın bu 'fake' (sahte) vücut modeliyle birçok genç kızı buna sürüklüyorsun" yorumuna, "Artık fotoğraflarımla oynamıyorum. Çok ciddi spor yapıp, kilo verdim. Kusura bakmayın ama azmimle gurur duyuyorum" yanıtını vermişti.