Duygu Özaslan Serenay Sarıkaya'ya özendi süper minisiyle pozunu verdi
Duygu Özaslan'ın süper mini siyah elbisesi olay oldu. Herkes Duygu Özaslan'ı Serenay Sarıkaya'ya özenmekle suçladı.
Duygu Özaslan, son dönemin en çok konuşulan fenomenleri arasında yerini aldı. Yazın bikinili yakalanan ve kilolarıyla olay olan ünlü ismin sosyal medya paylaşımlarının tamamen farklı olması gündeme geldi.
Paylaşımlarında bolca photoshop yapan fenomen eleştirilere maruz kaldı. Sık sık Serenay Sarıkaya'ya benzerliğiyle de gündem olan Özaslan pazar kostümüyle sosyal medyada dikkat çekti.
Siyah süper mini elbisesiyle poz veren Duygu'ya Serenay Sarıkaya'ya özendiğine dair binlerce yorum geldi. Sarıkaya da geçtiğimiz hafta benzer bir elbiseyle kameralara yakalanmıştı.
Duygu Özaslan: Youtube ve Instagram fenomeni Duygu Özaslan, 17 Nisan 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi'nde İspanyol Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak Youtube'da popülerlik kazandıktan sonra son sınıfta üniversiteyi bırakma kararı aldı.