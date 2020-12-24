Duygu Özaslan kırmızı süper minisiyle poz verdi! Eğilince takipçilerinden yorum yağdı
Yılbaşına özel kırmızı süper minisiyle poz veren Duygu Özaslan tkakipçilerini mest etti.
Sosyal medyada paylaştığı videolar ile fenomen haline gelen Duygu Özaslan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kilolu pozları magazin gündeminde olay olan genç güzel kilo vermesiyle birlikte her gün cesur pozlarıyla takipçilerini mest ediyor.
İnstagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan son paylaşımıyla ortalığı yıktı geçti.
Duygu Özaslan, yılbaşı temasına uygun olsun diye kırmızı süper mini elbisesi, kırmızı stilettoları ve kırmızı rujuyla yeni pozlar verdi.
Verdiği pozlarla her daim gündem olmayı başaran Özaslan, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Size yılbaşı hediyesi vermeye geldim!" deyip takipçilerine yılbaşı dolayısıyla hediye dağıtacağını söyledi.