Duygu Özaslan hastalığını açıkladı bikinili kilolu halleri olay oldu
YouTuber Duygu Özaslan'ın Bodrum'da bikinili halleri, sosyal medyada yayıldı. Instagram'da fit vücudunu sergileyen Duygu Özaslan'ın aslında kilolu olduğu ortaya çıktı.
Son zamanların en çok konuşulan YouTuber'ı olan Duygu Özaslan, şu sıralar Bodrum'da tatilde ve denizin güneşin keyfini sürüyor. Tatil fotoğraflarını düzenli olarak Instagram'da paylaşan Duygu Özaslan'ın tatil anlarındaki ortaya çıkan bazı fotoğrafları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.
Son dönemde aldığı kiloları inkar etmeyen hatta ''Benim kilolu halim bile hepinizden güzel'' diyerek sosyal medya takipçilerine meydan okuyan Duygu Özaslan'ın Instagram'da photoshop'un dibine vurduğu gözler önüne serildi.
Instagram'daki fit fiziğiyle herkesi büyülediğini düşünen Duygu Özaslan'ın bikinili haldeyken çekilen bu fotoğrafları tüm gerçeği ortaya serdi.
Instagram fotoğraflarıyla ortaya çıkan bu bikinili halleri arasındaki farkı görenler adeta şok oldu.