Duygu Özaslan hastalığını açıkladı bikinili kilolu halleri olay oldu

Son zamanların en çok konuşulan YouTuber'ı olan Duygu Özaslan, şu sıralar Bodrum'da tatilde ve denizin güneşin keyfini sürüyor. Tatil fotoğraflarını düzenli olarak Instagram'da paylaşan Duygu Özaslan'ın tatil anlarındaki ortaya çıkan bazı fotoğrafları ise magazin gündemine bomba gibi düştü.