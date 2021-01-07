Duygu Özaslan ev hali deyip sevgilisiyle olay pozlarını böyle paylaştı
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, Instagram hesabından sevgilisiyle olay pozlarını herkesle paylaştı.
YouTube videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son zamanlarda basketbolcu sevgilisiyle bolca vakit geçiren Özaslan, yeni sosyal medya pozlarını da sevgilisiyle verdi.
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisiyle de sık sık poz verip takipçileriyle o anları paylaşmadan edemiyor.
Son olarak dikkat çeken bir paylaşım daha yapan Duygu Özaslan, ev halini takipçilerinin beğenisine sundu.
Özaslan'ın sevgilisinin kucağında olması ise bazı olumsuz eleştirilerin gelmesine neden oldu.