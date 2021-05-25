Duygu Özaslan acı haberi 'hala inanamıyorum' diyerek duyurdu en yakını vefat etti
YouTuber Duygu Özaslan, "Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" diyerek en yakınını kaybettiğini açıkladı.
Bir süredir basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile birlikte Bodrum'da tatil yapan ve yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Duygu Özaslan, baba acısı ile sarsıldı. 30 yaşıdaki Özaslan, kötü haberi Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile duyurdu.
Yaptığı paylaşımla üzüntüsünü ifade eden Duygu Özaslan, "Dün gece canım babamı ani bir kalp krizi sonucu kaybettik. Baş sağlığı mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Tarifsiz bir acı. Hala inanamıyoruz" şeklinde konuştu. Ünlü YouTuber, 2 yıl önce programında babasını konuk etmişti.
Öte yandan Özaslan, geçtiğimiz günlerde Can Maxim Mutaf ile birlikteliği hakkında konuşmuştu. YouTuber, "Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk" ifadelerini kullanmıştı.
YouTube kanalındaki makyaj videolarıyla tanınan fenomen, çektiği bir videoda, Reynmen'in kendisini engellediğini söyleyip buna şaşırdığını dile getirmişti. Özaslan, ayrıca Şeyma Subaşı ile ilgili de açıklama yapmıştı.