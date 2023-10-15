Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar'a tehdit! 'Sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar 'kızlarımın çektiği acılar için üzgünüm' dedi. Ancak Metin Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.