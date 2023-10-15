Duygu Nebioğlu'ndan babası Metin Akpınar'a tehdit! 'Sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’
Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 14 yıldır varlıklarından haberdar olduğu ancak nüfusuna almamakta direndiği ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, babasını tehdit etti. Pazartesi günü canlı yayına çıkacağını belirten Nebioğlu, "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." dedi.
Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar 'kızlarımın çektiği acılar için üzgünüm' dedi. Ancak Metin Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.
'Varlıklarından haberdar olmadığım' dedi ama
Evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki çocuğu olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı. Ancak Akpıar'ın kızlarının varlığından 14 yıldır haberdar olduğu ortaya çıktı.
Pazartesi günü canlı yayında cevap vereceğim
Akpınar'ın açıklamasına cevap veren Duygu Nebioğlu uzun bir açıklama yaparak şunları söyledi; "Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü İstanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim."
"Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım Nebioğlu ailemden."