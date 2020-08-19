Duygu Köseoğlu sapık ilişkiye zorladı deyip sevgilisini ifşa etti
Sosyal medya fenomeni Duygu Köseoğlu yaptığı 'cinsel sapkınlık' başvurusu ile şaşırttı. 3 yıldır menajerliğini yapan sevgilisi Onur Turgut'un kendisine fiziki, psikolojik ve cinsel şiddette bulunduğunu söyleyen Duygu Köseoğlu şikayetçi oldu.
Instagram ünlülerinden Duygu Köseoğlu, 3 yıldır menajerliğini yapan ve aynı zamanda sevgilisi olan Onur Turgut ile davalık oldu. Sevgilisi tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kalan Köseoğlu, Onur Turgut'un kendisine yaklaşmaması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Duygu Köseoğlu mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadıklarını Sabah'ta yer alan habere göre, şu sözlerle anlattı:
"Onur Turgut menajerliğimi yaparken duygusal ilişki yaşamaya başladık. Yaklaşık 3 yıldır aramızda hem iş hem de özel ilişki vardır. Bugüne kadarda benim evimde de birlikte ikamet ettik.''
''Onur Turgut ilişkimizin başlamasından itibaren bana yönelik fiziki, psikolojik ve cinsel şiddet uyguladı. Onur Turgut'un ailemi rahatsız etmesi ve başka kadınlarla olan ilişkileri nedeniyle defalarca kez ilişkiyi sonlandırmak istedim ancak tehdit ve baskılara maruz kaldım."
Köseoğlu eski sevgilisi tarafından fiziksel ve cinsel şiddetin önüne geçilmesi için hakkında hakaret, tehdit veya küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasını, iletişim araçlarıyla kendisini rahatsız etmemesini ve konutuna yaklaşmamasını talep etti.