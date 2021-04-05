Duygu Çakmak Lübnan'da düzenlenen 'Miss Europe 2021' yarışmasında üçüncü oldu

Beyrut dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Model Duygu Çakmak, "Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırmanın gururunu yaşadım. Bu ulusal bir başarı ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı, Türk kadınları çok güçlü, çok güzel ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım ve çok emek verdim.