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Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü

Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü

Miss Europe güzellik yarışmasının düzenlendiği Lübnan'da Türkiye'yi model Duygu Çakmak temsil edecek. Çakmak, Beyrut'a giderken götürdüğü hediyeyle olay oldu.

Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü

2020 Şubat ayında İstanbul'da Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve koreograf Ferhan Aral tarafından düzenlenen "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Türkiye'yi "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştı.

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Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü

Geçen hafta ülkemizi Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmek üzere Beyrut'a giden manken Duygu Çakmak, Beyrut'daki final gecesini adeta iple çekiyor. 

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Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü

Yoğun bir kamp programı geçiren ve Lübnan'da fırsat buldukça finalist güzellerle birlikte gezen Duygu Çakmak "Miss Europe final gecesinde o taç benim olacak" dedi.

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Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü

1 Nisan gecesi düzenlenecek final gecesinde ülkemizi temsil edecek olan manken Duygu Çakmak, jüri üyelerine ve finalist güzellere hediye etmek üzere yanında yüz kutu İzmit'in ünlü Pişmaniye tatlısından da götürdü. 

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