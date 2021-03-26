Duygu Çakmak güzellik yarışması için Beyrut'a gitti hediye olarak bakın ne götürdü
Miss Europe güzellik yarışmasının düzenlendiği Lübnan'da Türkiye'yi model Duygu Çakmak temsil edecek. Çakmak, Beyrut'a giderken götürdüğü hediyeyle olay oldu.
2020 Şubat ayında İstanbul'da Fashion TV Yönetim Kurulu Başkanı Enis Onat ve koreograf Ferhan Aral tarafından düzenlenen "Miss And Mr Fashion TV 2020 Turkey" yarışmasında dereceye giren Duygu Çakmak, Türkiye'yi "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmeye hak kazanmıştı.
Geçen hafta ülkemizi Lübnan'da düzenlenen "Miss Europe" güzellik yarışmasında temsil etmek üzere Beyrut'a giden manken Duygu Çakmak, Beyrut'daki final gecesini adeta iple çekiyor.
Yoğun bir kamp programı geçiren ve Lübnan'da fırsat buldukça finalist güzellerle birlikte gezen Duygu Çakmak "Miss Europe final gecesinde o taç benim olacak" dedi.
1 Nisan gecesi düzenlenecek final gecesinde ülkemizi temsil edecek olan manken Duygu Çakmak, jüri üyelerine ve finalist güzellere hediye etmek üzere yanında yüz kutu İzmit'in ünlü Pişmaniye tatlısından da götürdü.