Duygu Acarsoy kendini sabote etti Masterchef'ten elendi : Eşi dövdü nişanlısı aldattı
Masterchef Türkiye 4 Ekim 2020 eleme gecesinde bugüne kadar görülmemiş bir olay yaşandı. Nişanlısının kendini aldattığını öğrenen Duygu Acarsoy kendini sabote etti. Duygu Acarsoy'un ilk eşi yüzünden de Esra Erol'a katıldığı ortaya çıkmıştı.
Masterchef Türkiye'de kim elendi sorusunun yanıtı TV8 izleyicisini ekrana kilitledi. İkili eleme etabıyla bu hafta Masterchef'e veda eden isim belli oldu. Geçen hafta yarışmaya yeni dahil olan Selin Aydın Masterchef'ten elenmişti. Bu haftaki eleme gecesinde mavi takımdan 4, kırmızı takımdan 2 kişi fenomen yarışmada kalabilmek için yarıştı. Geceye damga vuran ise Duygu Acarsoy'un kendini sabete etmesi oldu. İşte eleme gecesinde yaşananlar:
Masterchef elemesine kırmızı takımdan Duygu Acarsoy ile Esra Tokelli, mavi takımdan Uğur, Didem, Sefa ve Eray çıktı. Masterchef Türkiye 4 Ekim 2020 eleme gecesinin ilk etabında yarışmacılara yaratıcılık üzerine bir yemek verildi. Ana malzeme demirhindibağ oldu. Bu etapta en iyi 3 yemeği yapan kişiler potadan çıktı. İlk etap elemede potadan birincilikle çıkan Uğur oldu. Onu Esra ve Eray izledi.
Masterchef'te sabotaj
İlk etapta potadan çıkamayan Sefa, Didem ve Duygu Acarsoy Masterchef'in ikinci etabında yarışmada kalmak için yarışa çıktı. Yarışmacılar için final yemeğini Danilo şef hazırladı. Balık ekmeğin farklı bir yorumunu isteyen Danilo şef , zor bir tabak verdi. Masterchef'in bu elemesinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir durum ortaya çıktı. Şefler yarışmacılardan birinin kendini elenmek için sabote ettiğine kanaat getirdi.
2 hatalı bir sabote edilmiş tabak
Eleme gecesinde 3 yarışmacı da tabaklarındaki eksikliklerle şefleri isyan ettirdi. Duygu Acarsoy ise 'kendini sabote etti' kuşkusu yarattı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Duygu'nun elenmek istediği söylentileri çıkmıştı. Duygu Acarsoy hem eksik ürünle hem de aşırı tuzlu bir tabakla şeflerin önüne geldi. Mehmet Şef, 'Bu ne tuz' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.