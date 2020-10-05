Duygu Acarsoy kendini sabote etti Masterchef'ten elendi : Eşi dövdü nişanlısı aldattı

2 hatalı bir sabote edilmiş tabak

Eleme gecesinde 3 yarışmacı da tabaklarındaki eksikliklerle şefleri isyan ettirdi. Duygu Acarsoy ise 'kendini sabote etti' kuşkusu yarattı. Nişanlısı tarafından aldatıldığını öğrenen Duygu'nun elenmek istediği söylentileri çıkmıştı. Duygu Acarsoy hem eksik ürünle hem de aşırı tuzlu bir tabakla şeflerin önüne geldi. Mehmet Şef, 'Bu ne tuz' diyerek şaşkınlığını dile getirdi.