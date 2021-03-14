Duyduğunda inanamadı! Hemşire olarak çalışıyordu inanılmaz teklif yaptılar
Covid-19'la mücadelede ön saflarda savaş veren hemşire Maggie Rawlins, bir gün aldığı telefon karşısında duyduklarına inanamadı.
ABD'de koronavirüsle mücadelede ön saflarda mücadele eden ve bunu "kişisel sorumluluk" olarak tanımlayan 28 yaşındaki bir hemşire, hiç beklemediği bir telefon aldı.
28 yaşındaki Maggie Rawlins, geçen baharda koronavirüs salgınının en yüksek olduğu dönemde, New York'ta bir tıp merkezinde çalışıyordu.
Koronavirüse karşı savaşmak için "cephe hattında" çalışan bir model, Sports Illustrated ile son fotoğraf çekiminde göründü.
28 yaşındaki Maggie Rawlins, dergi için modellik çağrısı yapmadan önce ABD'nin New York kentinde bir tıbbi tesiste çalışıyordu.