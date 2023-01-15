Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar
Denizli’de tek katlı evde 4 gündür aniden başlayan sebepsiz yangınlar ailenin kabusu oldu. Evin oturma odası haricindeki 6 farklı noktasında çıkan yangınlar nedeniyle eve giremez hale gelen aile, tek çareyi aniden yanmaya başlayan eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte buldu.
Denizli’nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kalabalık bir ailenin yaşadığı tek katlı evde 4 gündür yaşanan olaylar duyanları hayrete düşürdü.
Evin oturma odası haricindeki bölümlerinde çıkan 6 farklı küçük çaplı yangın, aile ve komşularının yardımıyla söndürüldü. Ailenin ihbarı üzerine evde inceleme yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, herhangi şüpheli bir duruma rastlayamadı.
Korkudan eve giremez oldu
Tek çareyi aniden yanmaya başlayan tüm eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte bulan aile, korkudan eve giremez oldu.
9 aylık bebeği yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için bir akrabalarının evine yerleştiren aile, komşularının da şahit olduğu olayların aydınlatılması için yardım istedi