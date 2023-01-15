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Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar

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Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar

Denizli’de tek katlı evde 4 gündür aniden başlayan sebepsiz yangınlar ailenin kabusu oldu. Evin oturma odası haricindeki 6 farklı noktasında çıkan yangınlar nedeniyle eve giremez hale gelen aile, tek çareyi aniden yanmaya başlayan eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte buldu.

Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar

Denizli’nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde kalabalık bir ailenin yaşadığı tek katlı evde 4 gündür yaşanan olaylar duyanları hayrete düşürdü.

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Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar

Evin oturma odası haricindeki bölümlerinde çıkan 6 farklı küçük çaplı yangın, aile ve komşularının yardımıyla söndürüldü. Ailenin ihbarı üzerine evde inceleme yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, herhangi şüpheli bir duruma rastlayamadı.

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Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar

Korkudan eve giremez oldu

Tek çareyi aniden yanmaya başlayan tüm eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte bulan aile, korkudan eve giremez oldu. 

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Duyanın ağzı açık kalıyor! Tüyler ürperten olay evlerine giremiyorlar

9 aylık bebeği yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için bir akrabalarının evine yerleştiren aile, komşularının da şahit olduğu olayların aydınlatılması için yardım istedi

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