Duyanın ağzı açık kaldı! Ece Seçkin'e travma yaşatan ilk aşkı meğer...
Çıkardığı şarkıları, renkli tavırları ile adından söz ettiren genç şarkıcı Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Seçkin özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yaptı. İlk aşkıyla ilgili travma yaşadığını dile getiren Seçkin'in o anları sosyal medyada ilgi odağı oldu...
Son dönemin parlayan yıldızlarından olan, çıkardığı şarkılarla, çektiği kliplerle renkli tavırları ile adını geniş kitlelere duyuran genç şarkıcı Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapan Seçkin ilk aşkıyla ilgili travma yaşadığını, sapığı olduğunu ve hayatına dair birçok detayı Katarsis programında anlattı. Seçkin'in anlattığı o anlar, sosyal medyaya damga vurdu...
Katarsis'in konuğu oldu
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Katarsis’te Gökhan Çınar’ın konuğu oldu. Çocukluk döneminden yakın zamanda yaşadıklarına kadar her şeyi anlattı. Ece Seçkin, bir sapığı olduğunu da anlattı.
Ece Seçkin'den samimi açıklamalar
Ece Seçkin, Katarsis’e konuk oldu. Çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hem ilk aşkını hem de 2021’de evlendiği pilot Çağrı Terlemez ile ilişkisini anlattı.
Terk edildi
Seçkin "17-18 yaşımdaydım. Erkek arkadaşımın adının baş harfini dövme yaptırmıştım. Evlenmeyi isterken beni terk etti."