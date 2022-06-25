Duyanın ağzı açık kaldı! Ece Seçkin'e travma yaşatan ilk aşkı meğer...

Son dönemin parlayan yıldızlarından olan, çıkardığı şarkılarla, çektiği kliplerle renkli tavırları ile adını geniş kitlelere duyuran genç şarkıcı Ece Seçkin, uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına katıldı. Özel hayatına dair çarpıcı açıklamalar yapan Seçkin ilk aşkıyla ilgili travma yaşadığını, sapığı olduğunu ve hayatına dair birçok detayı Katarsis programında anlattı. Seçkin'in anlattığı o anlar, sosyal medyaya damga vurdu...