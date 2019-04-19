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Duyan oraya koştu! Havada 24 suda 16 derece

Duyan oraya koştu! Havada 24 suda 16 derece

MARMARİS'te güzel havayı gören yerli ve yabancı turistler, plajları doldurdu. Güneşli havanın hakim olduğu Marmaris'te hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı ise 16 derece olarak ölçüldü.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Duyan oraya koştu! Havada 24 suda 16 derece - Sayfa 1

Marmaris'te güzel havayı fırsat bilen yerli- yabancı turistler, plajlara akın etti. Bazı kişiler, şezlonglarına uzanarak, güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da denize girdi. 

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Duyan oraya koştu! Havada 24 suda 16 derece - Sayfa 2

Sahil yolları ise yürüyüş ve spor yapanlarla doldu. Otel havuzlarında da plajları aratmayan kalabalık oluştu. Tatilciler, havuzda çocuklarıyla oyunlar oynadı. 

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Duyan oraya koştu! Havada 24 suda 16 derece - Sayfa 3

Havuz kenarına çekilen şezlonglara uzananlar, nisan güneşinin keyfini çıkardı. Kimileri ise şemsiye altında kitap okumayı tercih etti.

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Duyan oraya koştu! Havada 24 suda 16 derece - Sayfa 4

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam edeceğini, hafta sonuna kadar artışların olacağını belirtti. 

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