Duyan koştu 1 Aralık'ta bitiyor! İşte 100 bin lira birden düşecek otomobiller
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği haber geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, otomobilde matrah uygulamasının 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'nin diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiğini belirtti. Hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte adım adım ÖTV matrah hesabı...
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği haberi açıkladı. Otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini belirten Bakan Nebati, uygulamanın 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.
Hangi araçta ne kadar indirim olacağı ortaya çıkarken otomotiv sektöründeki diğer sorunlarla ilgili de adımlar atılması bekleniyor. İşte son dakika matrah düzenlemesinin ayrıntıları...
Bazı borçlardan daha az ÖTV alınacak
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek.
Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.