Duyan herkesi şaşırtan Fatma Girik detayını Kemal Sunal'ın kızı Ezo açıkladı: Kolumda görünce...
Usta oyuncu Fatma Girik'in vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlü isimler duygularını paylaşımlarıyla dile getirdi. Girik'in vefatı Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ve oğlu Ali Sunal'ı da derinden etkiledi
Usta oyuncu Fatma Girik hayatını kaybetti. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile Yeşilçam'ın '4 Yapraklı Yonca'sından biri olarak gösterilen Girik, 79 yaşında aramızdan ayrıldı.
Girik'in, tedavi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Acı haberin ardından Kemal Sunal'ın kızı Ezo ve oğlu Ali'den duygulandıran paylaşım geldi.
Usta sanatçının ölümüyle ilgili Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal "Ah Fatma Girik babamın ortağı, çalışma, yol arkadaşı dostu dostumuz biriciğimiz, Ezo’mun isim annesi." dedi.