"Duy Beni "dizisinin son sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler çığ gibi...
Geçtiğimiz haftalarda izleyicisi ile buluşan ekranların yeni yaz dizilerinden "Duy Beni"'nin önceki akşam 2. bölümü yayınlandı. Son sahnede yaşanan liseli iki öğrenciye yapılan zorbalık sahneleri izleyicisini kızdırdı. Sosyal medyayı sallayan o sahnelere tepkiler çığ gibi gelirken, takipçiler "Bu zorbalık değil, taciz" "Senaristler ne yaptığının farkında mı?" yorumunu düştü...
Star Tv'nin yeni yaz dizilerinden "Duy Beni" geçtiğimiz haftalarda izleyicisiyle buluşmuştu. Önceki akşam 2. bölümü yayınlanan dizideki zorbalık sahneleri izleyiciyi çileden çıkardı. Sosyal medyada gündem olan o sahnelere tepkiler çığ gibi gelirken, birçok kişi "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullandı.
Star TV'de yayınlanan Duy Beni dizisinde liseli iki öğrenciye arkadaşları tarafından yapılan zorbalık sahnesi izleyicileri kızdırdı. Sahneye tepki gösteren birçok izleyici, "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullandı.
Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Meltem Akçöl, Alper Atak ve Bedia Ener gibi isimlerin başrolü paylaştığı Duy Beni dizisinin son bölümündeki bir sahne izleyicileri çileden çıkardı.
Maddi durumu iyi olmayan ve bursla özel okulda okuyan iki genç, kendisini okulda istemeyen diğer arkadaşları tarafından herkesin içinde soyularak kamera kaydına alındı. Dizideki zorbalık sahnesi kısa sürede Twitter'da gündem olurken tepkilerde beraberinde geldi...