"Duy Beni "dizisinin son sahnesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler çığ gibi...

Star Tv'nin yeni yaz dizilerinden "Duy Beni" geçtiğimiz haftalarda izleyicisiyle buluşmuştu. Önceki akşam 2. bölümü yayınlanan dizideki zorbalık sahneleri izleyiciyi çileden çıkardı. Sosyal medyada gündem olan o sahnelere tepkiler çığ gibi gelirken, birçok kişi "Bu zorbalık değil, taciz" ifadelerini kullandı.