Duvarı görünce gözlerine inanamadı! 3 kişi maskeyle gelmiş
KAYSERİ'de, yandaki boş dükkandan duvarı kırarak kuyumcuya giren yüzleri maskeli 3 kişi dükkanı soydular.
Olay, gece saatlerinde merkez Melikgazi ilçesindeki İldem Kale Çarşısı'nda bulunan Duran Yılmaz'a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Gündüz çarşıya girerek saklandıkları değerlendirilen yüzleri maskeli 3 kişi, akşam çarşı kapandıktan sonra önce Duran Yılmaz'ın dükkanının bitişiğinde bulunan boş dükkana girdi.
Şüpheliler, duvarı kırıp Yılmaz'ın dükkanına geçerek çelik kasayı oksijen tüpüyle keserek açtı. 3 kişi, kasanın içinde bulunan 1,6 milyon lira değerindeki 4 kilo 180 gram altını alıp, aynı delikten çıkarak kaçtı.
Oksijen tüpüyle delik açtı: Sabah İldem Çarşısı yöneticisi Abdullah Ç. ve güvenlik görevlisi Ali A.'nın haber vermesiyle iş yerine gelen Duran Yılmaz, iş yerinin soyulduğunu anlayarak polise haber verdi. Gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Şüphelilerin oksijen tüpüyle delik açtığı çelik kasada bulunan altınların çalındığı belirlendi.
Yakalamak için çalışma başlatıldı: Ayrıca çarşının güvenlik kameralarının da şüpheliler tarafından söküldüğü saptandı. Çarşının güvenlik görevlisi Ali A., polise verdiği ifadesinde şüphelilerin kendisini etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü. Ali A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, yüzleri maskeli soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.