Duvarı görünce gözlerine inanamadı! 3 kişi maskeyle gelmiş

Yakalamak için çalışma başlatıldı: Ayrıca çarşının güvenlik kameralarının da şüpheliler tarafından söküldüğü saptandı. Çarşının güvenlik görevlisi Ali A., polise verdiği ifadesinde şüphelilerin kendisini etkisiz hale getirdiğini ileri sürdü. Ali A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Polis, yüzleri maskeli soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.