Duvara Karşı yönetmeni Fatih Akın anlattı 'Sibel Kekilli'yi erotik geçmişi için seçmedim'
YouTube'da yayımlanan Görüntü Yönetmenleri Derneği’nin yaptığı programa Duvara Karşı filminin yönetmeni Fatih Akın katıldı. Akın, Duvara Karşı filmi için neden ve nasıl Sibel Kekilli'yi seçtiğini anlattı.
YouTube'da Görüntü Yönetmenleri Derneği’nin 2.5 saatlik yayınında Ersin Gök, Birkan Yorulmaz ve Firar Güney Kayran’ın sorularını Fatih Akın yanıtladı. Akın, hayatına dair birçok samimi açıklamalar yaparken olay yaratan ödüllü filmi Duvara Karşı hakkında ve Sibel Kekilli hakkında yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Sinema aşkının nasıl başladığını anlatan Fatih Akın, şunları söyledi:
Filmler bütün hayatım: ''7 yaşındaydım. Ailem, gurbetçi ailelerin evine film izlemeye giderdi. Yeşilçam filmleri izlerdik. Solcu ailelerin evinde de Yılmaz Güney filmlerini. Bunlar benim ilgimi çekti. Öte yandan video dükkanı olan aileler de vardı ve onlarda her türlü Batı filmi bulunuyordu. Filmler bütün hayatımdı.''
İş istedim: ''Küçükken fabrikada, babamın yanında çalıştım. Garsonluk yaptım. Setlerde de çok çalıştım. Lise döneminde bir film şirketinden iş istedim.''
''18-19 yaşındaydım. ‘Kahve yaparım, eşya taşırım’ dedim. O dönem sinemayı öğrenmeye başladım. Bir kısa film yaptım ama kamerası ve kurgusu iyi değildi.''