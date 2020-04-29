Duvara Karşı yönetmeni Fatih Akın anlattı 'Sibel Kekilli'yi erotik geçmişi için seçmedim'

Sinema aşkının nasıl başladığını anlatan Fatih Akın, şunları söyledi:

Filmler bütün hayatım: ''7 yaşındaydım. Ailem, gurbetçi ailelerin evine film izlemeye giderdi. Yeşilçam filmleri izlerdik. Solcu ailelerin evinde de Yılmaz Güney filmlerini. Bunlar benim ilgimi çekti. Öte yandan video dükkanı olan aileler de vardı ve onlarda her türlü Batı filmi bulunuyordu. Filmler bütün hayatımdı.''