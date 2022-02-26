'Düşünmesi bile heyecanlandırıyor' diyen Gökçe Eyüboğlu açıkladı! Eş itirafı geldi: Tek derdim...

* ‘Evlilik Hakkında Her Şey’de bir boşanma avukatını canlandırıyorsunuz. Dizi çok sevildi. Siz bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dizideki karakterler birbirinden çok farklı. Belki de seyirci her bir karakterde kendinden bir şey buluyordur. İlişkiler her zaman ilgimizi çeken konular. Şimdi ilişkilerin içyüzüne ve farklı demografik yapılardan insanların farklı sebeplerle aynı noktada kesişen hikâyelerine odaklanıyoruz... Oyuncu kadrosunda seyirci olarak da izlemeyi çok sevdiğim, hayranlık duyduğum insanlar var.