'Düşünmesi bile heyecanlandırıyor' diyen Gökçe Eyüboğlu açıkladı! Eş itirafı geldi: Tek derdim...
Fox TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin oyuncusu Gökçe Eyüboğlu, Hürriyet'e konuştu.
*Kamu yönetimi mezunusunuz... Oyunculuk ve kamu yönetimi birbirinden çok farklı alanlar. Sizin hayatınızda nasıl bir araya geldi?
Kendimi bildim bileli oyuncu olmak istiyordum ama malum, çoğu arkadaşımın başına gelen gibi benim de önce altın bileziğimi koluma takmam ve oyunculuğu hobi olarak yapmam gerekiyordu. Açıkçası o noktada tek derdim kolayca okuyabileceğim bir bölüm bulmaktı. Okulu bitirip bir an önce oyunculuk eğitimlerine başlama planları içindeydim.
* Oyunculuğa geçişiniz nasıl oldu?
Okulu kolaylıkla ve dereceyle bitirdim. Okuduğum bölümden bağımsız olarak; aileden ayrı ve yaşadığın şehirden farklı bir yerde üniversite okumak ve kendi başının çaresine bakmak hayata ve insana dair çok şey öğretiyor doğal olarak. Üniversiteyi bitirdikten sonra hemen çalışmaya ve oyunculuk kursları için para biriktirmeye başladım.
Kazandığım her kuruşu da bu yolda kendime yatırım yaparak kullandım. Yaptığım en önemli şey vazgeçmemek oldu sanırım. Sabrettim. Eğitimlerime devam ettim. Sonra yavaş yavaş seslendirme, tiyatro derken diziler gelmeye başladı. Motivasyonumu, özgüvenimi kaybettiğim, kendime olan inancımı yitirdiğim çok zaman oldu ama bir yandan da çok istedim... Hatta sanıyorum hayatımda hiçbir şeyi bu kadar çok istemedim...
* ‘Evlilik Hakkında Her Şey’de bir boşanma avukatını canlandırıyorsunuz. Dizi çok sevildi. Siz bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Dizideki karakterler birbirinden çok farklı. Belki de seyirci her bir karakterde kendinden bir şey buluyordur. İlişkiler her zaman ilgimizi çeken konular. Şimdi ilişkilerin içyüzüne ve farklı demografik yapılardan insanların farklı sebeplerle aynı noktada kesişen hikâyelerine odaklanıyoruz... Oyuncu kadrosunda seyirci olarak da izlemeyi çok sevdiğim, hayranlık duyduğum insanlar var.