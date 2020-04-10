Düşük kalorili çilekli yoğurt tatlı krizine birebir!
Canı tatlı çekenlere hem lezzetli hem sağlıklı mükemmel bir atıştırmalık..Düşük kalorili bu çilekli yoğurt tarifi özellikle diyet yapanların işine çok yarayacak!
Tatlı krizine girip gözü bir şey görmeyenleri sevindirecek tatlının en masum hali olan bu çilekli yoğurt tarifini mutlaka denemelisiniz.
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Malzemeler
250 gr çilek
500 gr light yoğurt (sulu olmasın)
2 kaşık bal
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Yapılışı:
Çilekler temizlendikten sonra 2-3 dakika kadar suda bekletilir. Yıkanır, süzülür.
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Çilekleri güzelce yıkayıp sap yerlerini kestikten ve birkaç parçaya böldükten sonra bir kaba alın. Kapta çilekleri püre haline gelene kadar bir blender yardımıyla ezin.
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