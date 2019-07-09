Dustin Hoffman ve Sting'in de girmişti! Dalyan'daki çamur banyolarına turistlerden büyük ilgi

Kaunos Antik Kenti'nin sınırlarında bulunan, dünyaca ünlü Dalyan Mahallesi'ni, her yıl binlerce turist ziyaret ediyor. İztuzu Plajı, Kaya Mezarları ve Caretta Caretta'larıyla ünlü Dalyan'a gelen turistler, 1990'lı yıllarda Dustin Hoffman ve Sting'in de girdikleri çamur banyolarını ihmal etmiyor.