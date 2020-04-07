Duşta yapılmaması gereken 7 kötü alışkanlık!
Nasıl duş aldığınızı düşünmenin ve gerekliyse duş rutininizi değiştirmenin vakti gelmiş olabilir. İşte duşta sık sık yapılan hatalar ve zararları…
Ayaklarınızı yıkamamak
Duş alırken ayaklarınızın bol suyla temas ettiğini düşünüyor olabilirsiniz, bu yüzden eğilip onları da gerektiği gibi yıkamanız için bir neden göremiyor olabilirsiniz. Bu durumda yanlış düşünüyorsunuz!Evet, uzun günün ardından veya yorucu bir antrenmandan sonra eğilip ayaklarınız ile ilgilenmek zor geliyor olabilir. Ancak, ayaklarınız ve parmaklarınız arasındaki yerlerin, gün boyunca bakterilerin çoğunluğunun toplandıkları yerler olduğunu unutmayın.
Duşta yüzünüzü yıkamak
Şüphesiz, yüzünüzü duşta yıkamak daha kolaydır ve etrafı da batırma şansınız yoktur o sırada. Ancak, kolay olmasına rağmen, bu aslında yüzünüz için hiç de iyi değil. Dermatologlara göre, yüzümüz çok uzun süre suda kalırsa yüzümüzdeki deri kurur. Unutmayın, yüz cildi vücut derisinden çok daha hassastır.
Küvet temizliği yapmamak
Küvetinizi en son ne zaman temizlediniz? Pek çok kişi küveti hem banyo yapmak hem de duş için kullanacak. Burada birçok bakteri ve mikrop üreyebilir ve emin olun kimse cildinde, ağzında, gözlerinde veya kulaklarında istemez bunları!
Aşırı şekilde keselemek
Bazı insanlar için keseleme işlemi cilt bakımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu, zaman zaman yapılması önemli olan bir eylem olmakla birlikte, her gün yapılması cildinize yarardan çok zarar getirir Cildiniz doğal olarak ortalama her 25 günde bir kendini zaten yeniler.Böylece, her gün taze cilt hücrelerini gereksiz yere temizleyerek kızarıklığa ve tahrişe neden olabilirsiniz. Cildinizin dinlenmesine izin verin ve sadece haftada iki kez kese yapın. Hassas bir cilde sahip olanlar için ise haftada bir kez daha uygun olacaktır. Yağlı cilde sahip olanlar ise haftada iki defadan fazla yapabilirler, ancak her gün keselemekten kaçının.