Duşta yapılmaması gereken 7 kötü alışkanlık!

Aşırı şekilde keselemek

Bazı insanlar için keseleme işlemi cilt bakımlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu, zaman zaman yapılması önemli olan bir eylem olmakla birlikte, her gün yapılması cildinize yarardan çok zarar getirir Cildiniz doğal olarak ortalama her 25 günde bir kendini zaten yeniler.Böylece, her gün taze cilt hücrelerini gereksiz yere temizleyerek kızarıklığa ve tahrişe neden olabilirsiniz. Cildinizin dinlenmesine izin verin ve sadece haftada iki kez kese yapın. Hassas bir cilde sahip olanlar için ise haftada bir kez daha uygun olacaktır. Yağlı cilde sahip olanlar ise haftada iki defadan fazla yapabilirler, ancak her gün keselemekten kaçının.