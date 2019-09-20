Dusko Tosic'in eşi Jelena Karluesa, Sırp basınına sert tepki gösterdi!

"ÇANTAYI BANA DUSKO HEDİYE ETTİ"

Gazete, Vranjes'in aynı zamanda oyuncu olan eski eşi Denijela'dan Jelena'yla aşk yaşadığı için ayrıldığını ve seksi şarkıcıya Hermes markalı bir çanta hediye ettiğini öne sürdü. Kara Kartal'ın eski yengesinin bu habere verdiği yanıt ise çok sert oldu