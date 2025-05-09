Düşen altın fiyatları yeniden yükseliyor? Alım fırsatı bekleyen şaşkın uzmanı...

ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Kararın ardından ons altın, 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3322 dolara kadar düşü. Haftanın son gününde ise altın fiyatları yeniden rotasını yukarıya çevirdi. Bu kez yükselişte savaş etkisi var. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim fiyatların beklenenden önce yükselişe geçmesine sebep oldu. Altın alımı için düşüş fırsatı bekleyenler için bu sürpriz oldu.