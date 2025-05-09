Düşen altın fiyatları yeniden yükseliyor? Alım fırsatı bekleyen şaşkın uzmanı...
Altın fiyatları haftanın son günü olan 9 Mayıs 2025 cuma gününde yönünü yukarı çevirdi. Altın fiyatlarındaki bu yükselişin sebebi Pakistan Hindistan gerilimi. Savaş esintisiyle birlikte gram altının fiyatı saat 11.10 itibariyle yüzde 0.9 oranında değer kazandı, çeyrek altının fiyatı da artarak 6.771 liraya çıktı. Altında alım için fırsat bekleyenler şaşkın. Peki bu rakamdan altın alınır mı? İslam Memiş'ten haber var.
ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan faiz kararının ardından altın piyasasında yaşanan hareketlilik sürüyor. Kararın ardından ons altın, 3920 dolar seviyesinden hızla gerileyerek 3322 dolara kadar düşü. Haftanın son gününde ise altın fiyatları yeniden rotasını yukarıya çevirdi. Bu kez yükselişte savaş etkisi var. Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim fiyatların beklenenden önce yükselişe geçmesine sebep oldu. Altın alımı için düşüş fırsatı bekleyenler için bu sürpriz oldu.
9 Mayıs 2025 cuma günü altın ne kadar?
Savaş esintisiyle yükseliş trendine altın fiyatları saat 10.10 itibariyle şöyle:
Ons altın yüzde 0.5 artışla 3.322 dolar seviyesinde.
Gram altının fiyatı 4.144 TL, çeyrek altın fiyatı 6.776 TL, yarım altın 13.563 TL, tam altın fiyatı ise 27.339 lira.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarıyla ilgili beklentilerini A Para ekranlarından şu sözlerle açıkladı: 2024 yılının yine son çeyreğinde analiz raporumda kamuoyuna ons altın tarafında 2025 yılında 3500 dolar, gram altın tarafında 4500 lira seviyesini beklediğimi açıklamıştım. Ons altın tarafında bu beklentim yılın daha ilk çeyreğinde ikinci çeyreğin başında gerçekleşmiş oldu. Gram altın tarafı 4350 lira seviyesinden geri döndü. Tekrar 4.500 lira seviyesi masada kalmaya devam ediyor.
Çok agresif dalgalanmalar gördüğümüz için ve yıllık getiriyi çok çabucak 4,5 ayda sürede yatırımcısına verdiği için zaman zaman kar satışları görüyoruz. Mesela 2 hafta önce yaşanan 300 dolar ons altın tarafında, 300 lira gram altın tarafında bu kar satışlarının yüzde 50'siydi. Diğer yüzde 50'si yine masada kalmaya devam ediyor.