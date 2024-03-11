Duruşmadan dönen avukat trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Bayburt'taki bir duruşmadan çıkan ve Gümüşhane istikametine ilerleyen Samsun Barosuna kayıtlı avukat Öznur Taş (41) yönetimindeki 55 AV 863 plakalı Ford marka cip Kale köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp bahçeye yuvarlandı.