Duruş, bakış bambaşka olacak! '3000 yılındaki insan' modeline bakın o detay şoke etti
Zaman geçiyor ve zaman geçtikçe insanoğlu bambaşka bir hal alıyor. 3000'li yıllarda biz nasıl görüneceğiz? diye merak ediyorsanız uzmanlar, nasıl görünebileceğimize dair bir fikir veren 'Mindy' adlı bir model oluşturdu.
Teknoloji günden güne insan hayatında daha fazla yer buluyor ve zaman içerisinde teknolojinin insan hayatını olumsuz etkileyeceğini savunan birçok insan bulunuyor.
Özel bir şirket bu alanda bir çalışma gerçekleştirdi. NTV'nin İngiliz Daily Mail gazetesinden derlediği habere göre çalışma kapsamında günümüzden bin yıl sonra insanların nasıl görüneceği hayal edildi ve Mindy adı verilen bir model oluşturuldu.
Mindy'nin kambur bir sırtı, geniş bir boynu, pençeli elleri ve ikinci bir göz kapağı bulunuyor.
Yaratılan modelin teknolojiye gittikçe bağımlı olan insanları tasvir ettiği belirtiliyor. Çalışmada ikinci bir göz kapağı yer alıyor.