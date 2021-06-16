Durum vahim! Tarihi Gelibolu Yarımadası sahillerini müsilaj sardı
Marmara Denizi sahillerinde görülen ve rüzgarın etkisiyle kıyılara sürüklenen müsilajın (deniz salyası) Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yoğunluğu drone kamerasına yansıdı.
Rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Tarihi Gelibolu Yarımadası kıyılarında etkili oldu. Boğazın çeşitli noktalarının yanı sıra Eceabat ilçesi ile Kilitbahir köyü sahilinde de görülen müsilaj drone ile kaydedildi.
Bazı bölgelerde su yüzeyinde beton görünümü oluşturan müsilajın bölgede yayıldığı gözlendi.
Eceabat'ta Çamburnu mevkisi ile Kilitbahir Kalesi, Barut İskelesi, Rumeli Mecidiye Tabyası bölgelerinde yoğunlaşan müsilaj, Şehitler Abidesi ve Morto Koyu'nda da etkili oldu.
Lapseki ilçe merkezi ve yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nün açıklarında ise yoğunluk kazanan müsilaja, Bozcaada ve Gökçeada ilçeleri ile Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi sahilinde rastlanmadı.