Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu
Anadolu Ajansı
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Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Bir otelin çatısı, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen çatı malzemeleri, 2 otomobilde hasar oluşturdu.
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Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı tütün seraları zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.
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Okulların bahçesinde ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.
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