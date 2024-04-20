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Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu

Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu

Bir otelin çatısı, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen çatı malzemeleri, 2 otomobilde hasar oluşturdu.

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Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu

Sağanak ve dolu yağışı nedeniyle ilçedeki bazı tütün seraları zarar gördü, yollarda su birikintileri oluştu.

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Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu

Okulların bahçesinde ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi.

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Durum fena! Hem fırtına hem dolu vurdu, otelin çatısı uçtu
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